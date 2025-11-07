Advanced Micro Devices verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Advanced Micro Devices hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 99,80 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 44,22 ARS erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 12 302,85 Milliarden ARS gegenüber 6 416,14 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at