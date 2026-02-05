Advanced Micro Devices verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Advanced Micro Devices äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 132,21 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Advanced Micro Devices ein EPS von 28,98 ARS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 92,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14 758,76 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7 653,12 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 330,04 ARS beziffert. Im Vorjahr hatten 91,57 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Advanced Micro Devices mit einem Umsatz von insgesamt 43 140,71 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 23 610,67 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 82,72 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at