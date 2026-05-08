Advanced Micro Devices veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Advanced Micro Devices hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,15 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Advanced Micro Devices 0,630 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 14,06 Milliarden CAD gegenüber 10,67 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at