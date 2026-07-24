Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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24.07.2026 21:29:01
Advanced Micro Devices vs. Alphabet: What Do the Revenue Trajectories of These Artificial Intelligence Companies Tell Investors?
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) primarily generates its revenue by selling microprocessors and graphics processing units to original equipment manufacturers, public cloud service providers, and other enterprise clients.It recently launched new EPYC processors alongside high-capacity deployment agreements, and it reported a 14% net income margin for the quarter ended March 28, 2026.Alphabet (NASDAQ:GOOGL) earns most of its revenue through digital advertising services, cloud computing infrastructure, and the sale of various consumer hardware devices.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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