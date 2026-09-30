AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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01.10.2026 00:40:09

Advanced Micro Devices vs. Arm: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

Semiconductors power the modern digital world, but choosing between chip designers requires looking under the hood. You might consider whether Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) or Arm (NASDAQ:ARM) is the better investment today.

Advanced Micro Devices designs high-performance processors and graphics cards for everything from data centers to gaming consoles. Arm focuses on licensing its energy-efficient architecture, which powers nearly every smartphone on earth. Both companies are central to the hardware that runs artificial intelligence.

Advanced Micro Devices designs high-performance and adaptive computing products, including AI accelerators and graphics processors. The company serves data center, gaming, and PC markets through its diverse hardware portfolio. In its latest annual report, the company highlighted a major multiyear product purchase agreement with OpenAI to deploy its MI450 series GPUs. The company also supplies processors and networking solutions to a broad base of enterprise and cloud partners within the semiconductor stocks category.

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 546,80 1,18% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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