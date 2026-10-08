AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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09.10.2026 01:22:51
Advanced Micro Devices vs. ASML: Which Semiconductor Stock Is a Better Buy in 2026?
The semiconductor landscape is shifting as artificial intelligence requires more powerful hardware. Choosing between Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) and ASML (NASDAQ:ASML) means deciding between a chip designer and the equipment maker powering the entire industry.
AMD designs the processors and graphics units used in data centers. Meanwhile, ASML builds the complex lithography machines used to print circuits on silicon. Investors often use the P/S ratio, which compares market value to sales over the past twelve months, to evaluate these businesses.
AMD focuses on high-performance computing, selling CPUs and GPUs to data centers and gaming brands. Its latest annual report, filed in early 2025, highlights a multiyear partnership with OpenAI for artificial intelligence infrastructure. The company also supplies chips for consoles made by Sony and Microsoft (NASDAQ:MSFT). AMD relies on a small number of customers for a substantial portion of its revenue, including hyperscale data center operators. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
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Nachrichten zu ASML NV
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17:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
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17:58
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende fester (finanzen.at)
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15:58
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
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15:58
|Pluszeichen in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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12:27
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
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12:27
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
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09:28
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|545,00
|-1,34%
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 590,00
|1,27%
|ASML NV
|1 593,80
|1,12%
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