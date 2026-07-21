AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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21.07.2026 14:25:01
Advanced Micro Devices vs. Intel: What the Revenue Trajectories of These Artificial Intelligence Companies Tell Investors
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) primarily generates revenue by developing x86 microprocessors, graphics processing units, and custom system-on-chip components for original equipment manufacturers, public cloud service providers, and independent distributors.It recently announced a $10 billion investment in the Taiwan manufacturing ecosystem alongside new processor production, and for the quarter ended March 28, 2026, it reported 14% net income margin.Intel (NASDAQ:INTC) primarily generates revenue by designing central processing units, discrete graphics processing units, networking components, and wafer fabrication services for original equipment manufacturers and cloud service providers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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