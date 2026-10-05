Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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05.10.2026 22:19:49

Advanced Micro Devices vs. Intel: Which Semiconductor Stock Is a Better Buy in 2026?

Semiconductor giants are evolving rapidly as AI demand reshapes the computing landscape. Choosing between Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) and Intel (NASDAQ:INTC) requires weighing high-growth momentum against a complex turnaround.

Advanced Micro Devices focuses on high-performance design for data centers and gaming, often outsourcing its manufacturing to stay lean. Intel remains a vertically integrated powerhouse, attempting to balance its chip design business with a massive expansion into third-party foundry services. They compete for dominance in the heart of every modern server and personal computer.

Advanced Micro Devices designs high-performance processors and accelerators for the semiconductor stocks category. Its strategy hinges on the Instinct MI450 series GPUs and partnerships with companies like OpenAI. Since it relies on a small number of customers including major cloud providers, customer concentration like this adds a layer of risk to the business.

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Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 564,50 0,37% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 38 760,00 -0,82% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Intel Corp. 103,84 0,39% Intel Corp.

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