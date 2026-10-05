Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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05.10.2026 22:19:49
Advanced Micro Devices vs. Intel: Which Semiconductor Stock Is a Better Buy in 2026?
Semiconductor giants are evolving rapidly as AI demand reshapes the computing landscape. Choosing between Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) and Intel (NASDAQ:INTC) requires weighing high-growth momentum against a complex turnaround.
Advanced Micro Devices focuses on high-performance design for data centers and gaming, often outsourcing its manufacturing to stay lean. Intel remains a vertically integrated powerhouse, attempting to balance its chip design business with a massive expansion into third-party foundry services. They compete for dominance in the heart of every modern server and personal computer.
Advanced Micro Devices designs high-performance processors and accelerators for the semiconductor stocks category. Its strategy hinges on the Instinct MI450 series GPUs and partnerships with companies like OpenAI. Since it relies on a small number of customers including major cloud providers, customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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05.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
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05.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
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05.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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05.10.26
|Börse New York: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
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30.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich (finanzen.at)
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30.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 im Aufwind (finanzen.at)
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30.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
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30.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|564,50
|0,37%
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|38 760,00
|-0,82%
|Intel Corp.
|103,84
|0,39%