NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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10.07.2026 03:30:01
Advanced Micro Devices vs. Nvidia: What Revenue Growth Rates and Scale Reveal for Investors
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) primarily generates revenue by developing microprocessors, graphics processing units, and custom system-on-chip products for personal computers, servers, gaming consoles, and embedded systems worldwide.It recently announced an investment of more than $10 billion to expand packaging capabilities in Taiwan alongside committing up to £2 billion for research in the United Kingdom. It reported 14% net income margin for the quarter ended March 28, 2026.Nvidia (NASDAQ:NVDA) earns most of its revenue by providing advanced graphics processors, networking hardware, and computational solutions used across personal computing, professional visualization, automotive platforms, and high-performance data centers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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