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06.08.2026 21:34:38

Advanced Micro Devices vs. Sandisk: Comparing the Latest Quarterly Revenue Trends as AI Demand Spikes Sales

The AI explosion is presenting exciting opportunities for companies that previously may have been considered tier two players in their sectors. Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) is a huge business that took in more than $34 billion in revenue in its fiscal 2025. Sandisk is smaller in terms of sales, but it is also fast growing. In its last full fiscal year, 2025, it gathered up more than $20 billion in revenue.Meanwhile, the share price of Sandisk (NASDAQ:SNDK)  has far outperformed AMD’s, even as the latter has nearly tripled over the past 12 months. Sandisk has gained a whopping 2,900% return in its share price. Investors are well-served ot examine what revenue trends may be underpinning such explosive stock growthAdvanced Micro Devices primarily generates revenue by designing and selling microprocessors and graphics processing units.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Western Digital Corp. 377,30 -4,18% Western Digital Corp.

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