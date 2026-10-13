AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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13.10.2026 13:36:26
Advanced Micro Devices vs. SK Hynix: Which Semiconductor Stock Is a Better Buy in 2026?
The chip industry is at a crossroads as AI demand shifts from experimental to essential. Choosing between Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) and SK Hynix (NASDAQ:SKHY) requires balancing high-growth processors against specialized memory leaders.
Advanced Micro Devices has transformed into a diversified powerhouse, challenging incumbents in both the personal computer and server markets. Meanwhile, SK Hynix has emerged as a vital supplier for the most advanced artificial intelligence hardware. Both companies are central to the global technology landscape, but they offer vastly different risk and reward profiles for retail investors.
Advanced Micro Devices designs and sells high-performance computing products ranging from data center GPUs to consumer-grade CPUs in the semiconductor stocks category. The company serves massive clients like Microsoft (NASDAQ:MSFT) and Sony, providing the processing power for everything from Xbox consoles to hyperscale cloud infrastructure. Its recent strategic partnership with OpenAI to deploy 6 gigawatts of GPUs highlights its deepening role in AI development. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|540,70
|1,46%
|SK hynix Inc (spons. GDRs)
|980,00
|-4,85%
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