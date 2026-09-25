AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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25.09.2026 14:43:01
Advanced Micro Devices vs. Taiwan Semiconductor Manufacturing: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
The artificial intelligence boom has transformed the chip industry into a high-stakes arena for investors. Choosing between chip designer Advanced Micro Devices(NASDAQ:AMD) and manufacturing giant Taiwan Semiconductor Manufacturing(NYSE:TSM) requires weighing innovation against industrial scale.
Advanced Micro Devices designs high-performance processors and accelerators that power data centers and gaming consoles. In contrast, Taiwan Semiconductor Manufacturing operates as a pure-play foundry, manufacturing the actual chips that Advanced Micro Devices and its rivals design. These two giants are fundamentally linked, yet they offer distinct ways to play on the global demand for technology hardware.
Advanced Micro Devices designs high-performance computing products for data centers, gaming, and PC markets. The company provides specialized chips to major players, including Microsoft and Sony, which use its hardware in popular gaming consoles. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business. Additionally, the company maintains a strategic partnership with OpenAI to deploy massive amounts of graphics processing units (GPUs) for artificial intelligence. These products are essential for the semiconductor stocks that power modern technology.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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21.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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21.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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21.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
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21.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
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21.09.26
|Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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17.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
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17.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
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17.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|553,70
|-0,11%
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