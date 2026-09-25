AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.09.2026 14:43:01

Advanced Micro Devices vs. Taiwan Semiconductor Manufacturing: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

The artificial intelligence boom has transformed the chip industry into a high-stakes arena for investors. Choosing between chip designer Advanced Micro Devices(NASDAQ:AMD) and manufacturing giant Taiwan Semiconductor Manufacturing(NYSE:TSM) requires weighing innovation against industrial scale.

Advanced Micro Devices designs high-performance processors and accelerators that power data centers and gaming consoles. In contrast, Taiwan Semiconductor Manufacturing operates as a pure-play foundry, manufacturing the actual chips that Advanced Micro Devices and its rivals design. These two giants are fundamentally linked, yet they offer distinct ways to play on the global demand for technology hardware.

Advanced Micro Devices designs high-performance computing products for data centers, gaming, and PC markets. The company provides specialized chips to major players, including Microsoft and Sony, which use its hardware in popular gaming consoles. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business. Additionally, the company maintains a strategic partnership with OpenAI to deploy massive amounts of graphics processing units (GPUs) for artificial intelligence. These products are essential for the semiconductor stocks that power modern technology.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Analysen
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
06.08.26 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 AMD Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 553,70 -0,11% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:05 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen