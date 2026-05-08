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08.05.2026 06:31:29
Advanced Micro Devices: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Advanced Micro Devices äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 119,11 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Advanced Micro Devices noch ein Gewinn pro Aktie von 46,44 ARS in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Advanced Micro Devices in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14 538,84 Milliarden ARS im Vergleich zu 7 851,05 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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