Advanced Micro Devices: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Advanced Micro Devices präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,03 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,640 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 12,73 Milliarden CAD gegenüber 9,30 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

