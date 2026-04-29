Advanced Micro-Fabrication Equipment A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Advanced Micro-Fabrication Equipment A hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,500 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 2,91 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Advanced Micro-Fabrication Equipment A 2,17 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1,26 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,93 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at