Advanced Micro-Fabrication Equipment A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Advanced Micro-Fabrication Equipment A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,46 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,13 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Advanced Micro-Fabrication Equipment A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,32 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,56 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,44 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 4,54 Milliarden CNY erwartet worden war.

In Sachen EPS wurden 3,40 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Advanced Micro-Fabrication Equipment A 2,60 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Advanced Micro-Fabrication Equipment A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 36,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,38 Milliarden CNY im Vergleich zu 9,06 Milliarden CNY im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 3,46 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 12,36 Milliarden CNY festgelegt.

Redaktion finanzen.at