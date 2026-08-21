Advanced Micro-Fabrication Equipment A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Advanced Micro-Fabrication Equipment A lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,34 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,420 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Advanced Micro-Fabrication Equipment A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,78 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,79 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Experten hatten einen Gewinn von 1,43 CNY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 3,84 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at