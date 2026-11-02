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02.11.2026 06:31:29
Advanced Micro-Fabrication Equipment A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Advanced Micro-Fabrication Equipment A gab am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,01 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Advanced Micro-Fabrication Equipment A 0,540 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,63 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,10 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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