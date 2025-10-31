Advanced Micro-Fabrication Equipment A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Advanced Micro-Fabrication Equipment A hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,81 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,640 CNY je Aktie erzielt worden.

Advanced Micro-Fabrication Equipment A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,833 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3,05 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at