Advanced Oxygen Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Advanced Oxygen Technologies hat am 21.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Advanced Oxygen Technologies 0,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Advanced Oxygen Technologies 0,05 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,04 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at