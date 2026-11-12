Advanced Oxygen Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Advanced Oxygen Technologies hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Advanced Oxygen Technologies 0,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at