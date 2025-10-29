Advanced Petrochemical Company Bearer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Advanced Petrochemical Company Bearer hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,28 SAR. Im letzten Jahr hatte Advanced Petrochemical Company Bearer einen Gewinn von 0,180 SAR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Advanced Petrochemical Company Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,0 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 58,33 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,256 SAR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,04 Milliarden SAR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at