Advanced SolTech Sweden Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Advanced SolTech Sweden Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 SEK. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,54 Prozent auf 54,7 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at