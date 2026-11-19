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19.11.2026 06:31:28
Advanced SolTech Sweden Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Advanced SolTech Sweden Registered hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Advanced SolTech Sweden Registered ein Ergebnis je Aktie von 0,350 SEK vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,06 Prozent auf 57,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Advanced SolTech Sweden Registered 68,1 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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