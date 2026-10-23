Advanced Stabilized Technologies Group Registered B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Advanced Stabilized Technologies Group Registered B äußerte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,59 Prozent auf 28,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Advanced Stabilized Technologies Group Registered B 30,4 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at