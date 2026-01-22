|
22.01.2026 06:31:28
Advanced Voice Recognition Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Advanced Voice Recognition Systems hat am 20.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Advanced Voice Recognition Systems hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
