Advanex informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Advanex hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 293,24 JPY gegenüber -2,780 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 8,09 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Advanex 7,28 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at