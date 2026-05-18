Advanex stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Advanex hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 100,39 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Advanex -71,460 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,86 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,44 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 250,40 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -153,130 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Advanex im vergangenen Geschäftsjahr 29,68 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Advanex 28,53 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at