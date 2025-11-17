Advanex verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Advanex hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,78 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -241,290 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,28 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Advanex einen Umsatz von 7,00 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at