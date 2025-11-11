Advani Hotels Resorts (India) legte Quartalsergebnis vor

Advani Hotels Resorts (India) hat am 08.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 151,9 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 167,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at