Advani Hotels Resorts (India) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Advani Hotels Resorts (India) lud am 23.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 360,9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 351,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at