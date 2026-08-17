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17.08.2026 06:31:29
Advani Hotels Resorts (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Advani Hotels Resorts (India) hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 0,15 INR gegenüber 0,250 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Advani Hotels Resorts (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 210,2 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 199,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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