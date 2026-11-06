AdvanSix: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AdvanSix präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,28 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 430,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 374,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at