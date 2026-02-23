AdvanSix legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AdvanSix hat am 20.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 360,0 Millionen USD – ein Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AdvanSix 329,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,80 USD. Im letzten Jahr hatte AdvanSix einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,52 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,52 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at