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11.05.2026 06:31:29
AdvanSix öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
AdvanSix hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 404,2 Millionen USD – ein Plus von 6,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AdvanSix 377,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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