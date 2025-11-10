AdvanSix stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AdvanSix hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 374,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 398,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at