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10.08.2026 06:31:29
AdvanSix verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AdvanSix ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AdvanSix die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat AdvanSix mit einem Umsatz von insgesamt 421,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 410,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,75 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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