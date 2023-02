Advantage Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Advantage Energy hat am 24.02.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Advantage Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,630 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,90 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 223,2 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,81 CAD. Im Vorjahr waren 2,17 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Advantage Energy im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 93,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 950,46 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 492,04 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,53 CAD und einen Umsatz von 808,00 Millionen CAD beziffert.

Redaktion finanzen.at