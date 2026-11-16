Advantage Risk Management gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Advantage Risk Management lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,31 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,69 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2,43 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,32 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at