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17.08.2026 06:31:29
Advantage Risk Management hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Advantage Risk Management präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,20 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Advantage Risk Management in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,37 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,24 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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