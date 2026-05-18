Advantage Risk Management legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Advantage Risk Management hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 16,17 JPY gegenüber 35,17 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 2,70 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,63 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 43,73 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Advantage Risk Management ein EPS von 46,13 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 9,92 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Advantage Risk Management 8,55 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at