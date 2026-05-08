Advantage Solutions A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Advantage Solutions A hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Advantage Solutions A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,250 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 869,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 821,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at