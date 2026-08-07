Advantage Solutions A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Advantage Solutions A hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,85 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 889,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 873,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at