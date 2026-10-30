Advantech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Advantech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,16 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,20 TWD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 82,52 Prozent auf 32,44 Milliarden TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,77 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at