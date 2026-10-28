Advantest H1 Earnings Rise On Higher Revenues, Raises FY2026 Forecast

(RTTNews) - Advantest Corp. (ATEYY.PK), a Japanese semiconductor company, Wednesday reported a rise in its fiscal 2026 first half-yearly earnings, on higher revenues.

The company posted first half net income of JPY368.08 billion, compared to JPY169.81 billion in the same period last year. The net income per share was JPY506.12, as against JPY231.49 in the year-ago period.

The company's operating income rose to JPY456.81 billion from JPY232.44 billion.

Advantest recorded net revenue of JPY845.20 billion in the first half, higher than the prior year period's JPY526.73 billion.

Based on the company's business environment, the company has raised its fiscal 2026 full-year net income to JPY741.50 billion from JPY660 billion, and net sales to JPY1,863 billion from JPY1,714 billion. Advantest has also forecast its fiscal 2026 earnings per basic share at JPY1,027.08.

ATEYY shares closed Tuesday on the OTC exchange at $225, up 11 percent.

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