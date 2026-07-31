Advantest öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Advantest hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 241,27 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 123,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 367,47 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,78 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at