Advantest präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Advantest präsentierte in der am 29.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 25,89 JPY je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 132,61 Milliarden JPY gerechnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 84,45 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 174,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Advantest im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 13,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 486,51 Milliarden JPY im Vergleich zu 560,19 Milliarden JPY im Vorjahr.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 92,20 JPY je Aktie sowie einen Umsatz von 482,76 Milliarden JPY belaufen.

Redaktion finanzen.at