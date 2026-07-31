Advantest präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Advantest präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Advantest ein EPS von 0,850 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 2,31 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Advantest 1,82 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at