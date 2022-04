Advantest präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Advantest präsentierte in der am 28.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 139,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 169,36 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 116,83 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,62 Milliarden JPY umgesetzt.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 140,30 JPY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 115,97 Milliarden JPY gesehen hatten.

Advantest hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 449,56 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 353,87 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 416,90 Milliarden JPY – ein Plus von 33,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Advantest 312,79 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 455,86 JPY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 414,82 Milliarden JPY taxiert.

Redaktion finanzen.at