Advantest: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Advantest hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 109,05 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Advantest 61,57 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 262,96 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 190,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at